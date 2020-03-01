Лифт с системой противовирусной стерилизации представили на выставке в Тюмени

| Фото: группа компаний «Лифт Модерн» | Фото: группа компаний «Лифт Модерн»

Лифт с системой противовирусной стерилизации представила тюменская группа компаний "Лифт Модерн" на 26 специализированной выставке "Строительство и архитектура. ДСТиТ", которая завершилась в Тюмени 19 марта.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" директор ООО "Лифт Модерн" Олег Сальников, это инновация южнокорейской компании Silver. Первые три кабины, оборудованные системой стерилизации ASEL, установят в общественном здании одной из организаций города уже в апреле. До июля заключены контракты с несколькими заказчиками на установку еще 12 таких кабин.

"Пандемические вирусы, такие, как свиной грипп или CORVID-19, активно распространяются в замкнутых пространствах, и лифты, используемые в общественных местах, становятся "переносчиками". В 2019 году компания Silver разработала и опробовала новую систему, которая способна полностью уничтожать микробы, находящиеся в воздухе или оседающие на стенах, в начале 2020 года такие автоматизированные системы обеззараживания появились на рынке", - рассказал Олег Сальников.

Посетители выставки смогли побывать в действующей демонстрационной кабине, а о том, как работает система ASEL, руководитель тюменской компании рассказал на практическом семинаре.

По его словам, система располагается на потолке кабины лифта и состоит из четырех фильтров: угольного, плазменного, антибактериального нейрофильтра, который избавляется от микропыли и ультрафиолетового фильтра. Система укомплектована интеллектуальной установкой с датчиками температуры, движения, видеокамерой, давления, влажности. Она с помощью компьютерной программой самостоятельно определяет необходимость проведения стерилизации и проводит ее в неоперационное время, то есть при отсутствии пассажиров.

Ирина Кургузова