Интерактив "Вирусный вог" пройдет на платформе "Лучше дома"

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Танцевальный интерактив "Вирусный вог" начнется 20 марта в 12 часов 30 минут, сообщают организаторы платформы "Лучше дома".

Команда "Моей территории" с вогером Александром Шипициным предлагают принять участие в челлендже #вогоизоляция.

"Барбер, учитель, повар, медбрат? Кем бы ты ни был — оставайся идейным. Пусть первым шагом на пути к воплощению затеи в жизнь станет незамысловатый танец. Хореограф покажет движения — вам их нужно всего лишь повторить. А самым смелым предлагают поделиться записью танца в креативном образе под хэштегом #вогоизоляция и с отметкой аккаунта мультицентра "Моя территория"", - анонсируют организаторы.

Увидеть интерактив можно здесь. (16+).

На интеллектуальной тренировке гости трансляции вместе с командами Интеллектуального движения Тюменской области приведут в тонус свои аналитические способности, память и логику. Найдут ответы на поставленные вопросы.

Начало в 13 часов, смотреть здесь. (16+).

Открытая онлайн-репетиция от группы "Ди&Ма" начнется в 13 часов. Гости трансляции могут подсмотреть, как создаются композиции группы в режиме онлайн. (16+).

По информации организаторов площадки "Лучше дома", групповая практика с психологом "Без паники!" начнется в 15 часов.

Практикующий психолог, инструктор медитативных терапий Ольга Данилкина в 15 часов расскажет, как справиться со страхами, тревогами и волнениями в период, когда все паникуют. Познакомит с методами сохранения холодного рассудка и лайф-хаками, как в стрессовых условиях принимать разумные решения. Присоединится к практике здесь. (16+).+

Подкаст "Четверо в лодке, не считая приглашенного гостя" будет посвящен event-индустрии. Четыре сотрудника мультицентра и один гость обсудя сферу, которая отправилась на временные каникулы. Начало в 19 часов. Перейти по ссылке. (16+).

Storytel-лекция из Санкт-Петербурга "Личный брендинг как инструмент social media promotions в развитии проекта" начнется в 20 часов. Номинант на Санкт-Петербургскую театральную премию "Прорыв" как "Лучший режиссер" и "Лучший менеджер" Артем Томилов расскажет, как развивать свои проекты с помощью личного бренда. Лекция пройдет в рамках конкурса "ЦЕХ". Смотреть здесь. (16+).