Пять тюменских НКО получат субсидию из регионального бюджета

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Пять тюменских НКО получат субсидию из регионального бюджета по итогам конкурса среди СО НКО 16 и 18 марта, сообщает региональный департамент культуры.

Всего на конкурс, который проходил в рамках национального проекта "Культура", было представлено восемь проектов.

"Члены комиссии предстали перед сложным выбором, все проекты были очень достойными и, самое главное, они направлены на раскрытие творческих способностей граждан и приобщение жителей региона к различным видам искусства", - отметила председатель конкурсной комиссии, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Победителями признаны: Молодежный Театр "Мимикрия", который проведет XV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц – 2020".

Центр творческих инициатив "МедиаСоюз" получил поддержку на организхацию и проведение регионального конкурс "Книга года - 2020".

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

"Дом народных художественных промыслов и ремесел" освоит средства субсидии на фестиваль народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области "Сибирь мастеровая".

"Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области" за счет бюджетной поддержки проведет цикл культурно-массовых мероприятий, направленных на массовый отдых и творческое взаимодействие поколений в рамках общесемейного досуга "СоТворчество поколений".

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

"Тюменское областное патриотическое объединение "Честь имею" реализует проект "Сибирские дивизии", направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

В 2020 году департамент культуры Тюменской области планирует поддержать не менее 18 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В настоящее время объявлено шесть конкурсов среди НКО.