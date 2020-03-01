  • 20 марта 202020.03.2020пятница
  • USD80,1570
    EUR87,2669
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пять тюменских НКО получат субсидию из регионального бюджета

Общество, 11:07 20 марта 2020

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Пять тюменских НКО получат субсидию из регионального бюджета по итогам конкурса среди СО НКО 16 и 18 марта, сообщает региональный департамент культуры.

Всего на конкурс, который проходил в рамках национального проекта "Культура", было представлено восемь проектов.

"Члены комиссии предстали перед сложным выбором, все проекты были очень достойными и, самое главное, они направлены на раскрытие творческих способностей граждан и приобщение жителей региона к различным видам искусства", - отметила председатель конкурсной комиссии, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Победителями признаны: Молодежный Театр "Мимикрия", который проведет XV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц – 2020".

Центр творческих инициатив "МедиаСоюз" получил поддержку на организхацию и проведение регионального конкурс "Книга года - 2020".

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

"Дом народных художественных промыслов и ремесел" освоит средства субсидии на фестиваль народных художественных промыслов и ремесел Тюменской области "Сибирь мастеровая".

"Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области" за счет бюджетной поддержки проведет цикл культурно-массовых мероприятий, направленных на массовый отдых и творческое взаимодействие поколений в рамках общесемейного досуга "СоТворчество поколений".

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

"Тюменское областное патриотическое объединение "Честь имею" реализует проект "Сибирские дивизии", направленный на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации.

В 2020 году департамент культуры Тюменской области планирует поддержать не менее 18 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. В настоящее время объявлено шесть конкурсов среди НКО.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , национальный проект Культура , НКО , субсидии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 20.03.2020Пять тюменских НКО получат субсидию из регионального бюджета
10:34 20.03.2020В Тюмени выбрали лучшего сотрудника регионального УФСИН
10:23 20.03.2020Школа студенческой весны продолжит свою работу онлайн
10:11 20.03.2020Участников школы молодежного актива "Дорогами отцов и дедов" ожидают онлайн-викторина