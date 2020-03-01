Новый кварцевый фильтр и система промывки улучшат качество воды в Червишево

| Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень» | Фото: пресс-служба «Росводоканал Тюмень»

Замену кварцевого фильтрующего элемента и переоборудование системы промывки проводит "Росводоканал Тюмень" на станции водоочистки в селе Червишево. После завершения этих работ качество воды значительно повысится, сообщает пресс-служба предприятия.

В декабре 2019 года в Росводоканал стали поступать жалобы от жителей сел Червишево и Большие Акияры на низкое качество воды и недостаточное давление. Специалисты выяснили причины: предназначенный для механической очистки воды кварцевый песок давно выработал свой ресурс и требовал замены. Кроме того, из семи скважинных насосов работало только два - один оказался неисправен, еще четыре функционировали лишь на 20 % от производительной мощности.

Тюменский водоканал заменил неисправный насос, четыре остальных будут установлены на скважинах в ближайшее время. Так будет решена проблема низкого давления в сетях.

"В последний раз замена фильтрующего кварцевого песка здесь проводилась в 2014 году. От подземной воды, богатой железом, он стал похож на торф и не выполнял своих функций. После засыпки в две ступени очистки нового белоснежного фильтрующего элемента показатели качества воды заметно улучшились. Сейчас мы работаем над переоборудованием системы промывки фильтров, что также повысит эффективность работы водоочистных сооружений. В первоочередных планах – замена кварцевого песка на двух оставшихся ступенях очистки", – рассказал начальник участка Червишевского направления "Росводоканал Тюмень" Владимир Савин.

Кроме того, будут заменены задвижки, установлены приборы учета и проведены другие ремонтные работы. С целью снижения потерь обновят и запорную арматуру на водоводах и аварийных участках сетей.

"Работы в Тюменском районе мы ведем по всем направлениям. На станции водоочистки в Новотуринском производится замена фильтрующего элемента. В планах второго квартала – начать строительство сетей, чтобы к концу 2020 года жители поселков Каскара, Ембаево, Тураево, Яр и Кулаково получили чистую питьевую воду с городских водоочистных сооружений. Всего же за пять лет в рамках концессионного соглашения нам предстоит построить 163 километра водоводов и 190 километров сетей водоотведения, соединив 12 муниципальных образований тюменского района с городской системой водоснабжения и водоотведения", – пояснил начальник цеха обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района Андрей Мартюченко.

Напомним, концессионное соглашение на 49 лет между правительством области, администрацией Тюменского района и ООО "Тюмень Водоканал" было подписано 15 ноября 2019 года. На модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения района на период соглашения предусмотрено 4,5 млрд рублей. За пять лет качественной питьевой водой предстоит обеспечить 11 тыс. человек. Более 22 тыс. собственников смогут присоединить свои домовладения к централизованной системе водоснабжения, 10 тыс. человек станет доступна услуга централизованного водоотведения.