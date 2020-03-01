Тюменские инвалиды по зрению записывают программы для радио

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Тюменские инвалиды по зрению записывают программы "Тюменский ДоброВОС" и "Доступное преображение" для специализированного "Радио ВОС", сообщает региональный департамент социального развития.

У Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых есть своя студия звукозаписи. Помимо записи ежемесячных программ в ней проводятся фото- и видеосъемка, идет звукозапись специальной библиотеки для слепых. Кроме того, в студии записывают и обрабатывают аудиоматериалы для артистов и поэтов, членов ВОС.

"В студии работают три человека, мы все можем заменять друг друга. Я журналист, но могу работать за микшерским пультом. Двое молодых людей, как правило, работают с техникой, но могут заменять меня около микрофона. Мы приглашаем наших незрячих заниматься у нас, однако многие боятся подойти к технике, поскольку она дорогая. Еще очень тяжело найти человека с хорошей дикцией. Но мы все равно рады видеть каждого, и люди стремятся к нам", — рассказала пресс-секретарь организации Ирина Алиева.

На данный момент "Радио ВОС" транслируется на 34 языках, послушать его может любой желающий через интернет.

С 2012 года в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске открыты учебные компьютерные классы в рамках региональной программы "Расширяя горизонты". На занятиях инвалидов по зрению обучают работать за компьютером с помощью специальных программ. За восемь лет этот курс прошли более 1 тыс. 300 слепых и слабовидящих людей. Тренерами выступают другие члены ВОС, являющиеся инвалидами по зрению.

"На наших курсах незрячие люди получают те же навыки работы за компьютером, что и зрячие. Разница может быть только в каких-то специфических программах, например, фото- или видеоредакторы. Все ученики, которые заканчивают курс, получают базовые знания: десятипальцевый метод печати, работа с файлами и папками, включение и выключение программ, создание документов, работа в интернете, в соцсетях и с почтой. Сейчас без знания компьютера никуда", – прокомментировал тренер Артур Алиев.

В здании организации размещено общежитие, где на данный момент проживают 26 человек, в том числе и дети.

"Здесь живут работники организации и предприятия. В основном молодежь и семьи. У нас семь детей до восьми лет. Всего 14 комнат площадью от 20 до 26 квадратных метров. Внутри каждой комнаты есть санузел и место для приема пищи", – рассказала председатель организации Галина Тунгусова.

Сейчас членами Тюменской организации ВОС являются около 800 тюменцев, 20% из них в возрасте от 18 до 45 лет. В организации работают 18 кружков по интересам. Инвалиды по зрению занимаются танцами, пением, шахматами, настольными играми, спортом и многим другим.

"Сейчас проводятся занятия по настольным играм. В этом году наша команда завоевала первое место на соревнованиях в Перми. Все игры адаптированы для слепых и слабовидящих. Они есть во всех наших структурных подразделениях", – прокомментировала Галина Тунгусова.

Отметим, тюменское предприятие инвалидов по зрению существует с 1945 года. Сейчас на нем трудятся 50 человек. Члены ВОС изготавливают постельное белье и туалетную бумагу. Недавно предприятие приобрело новый станок и в скором времени собирается производить бумажные полотенца. Продукцию можно купить в специальном магазине, который находится неподалеку.

Елизавета Рогалева