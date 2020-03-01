В аэропорту Рощино клининг проводится в усиленном режиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительные меры безопасности приняты в аэропорту Рощино в связи с введением режима повышенной готовности: введен масочный режим, клининговые мероприятия проводятся в усиленном режиме, каждые два часа помещения обрабатывают специальными дезинфицирующими составами. Об этом рассказал директор по производству аэропорта Рощино Евгений Владимиров.

"Аэропорт работает в прежнем режиме, несмотря на то, что международные перевозки практически не осуществляются и на 10 процентов сократились авиаперевозки внутренних рейсов. Все сотрудники имеют дезинфицирующие вещества для обработки рук, всем перед сменой измеряют температуру тела. В аэропорту есть запас масок, халатов, средств личной гигиены и дезинфицирующих средств", - добавил он.

В зоне прилета международных и внутренних рейсов установлены стационарные тепловизоры. Ведется контроль всех пассажиров, прибывающих в аэропорт. В случае выявления пассажира с признаками вируса, его помещают в изолятор.

"Изолятор имеет отельный вход, он оборудован отдельными системами водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Медицинские работники аэропорта совместно с сотрудниками санитарно-карантинного поста осматривают пассажира, при выявлении повышенной температуры вызывают специальную медицинскую бригаду и пассажира передают им", - пояснил Евгений Владимиров и добавил, что ни одного человека в изоляторе не побывало.

Дозаторы с дезинфицирующими средствами установлены по всему аэропорту: на рабочих местах, в местах скопления людей.

Ирина Шемякина