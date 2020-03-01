  • 20 марта 202020.03.2020пятница
  • USD80,1570
    EUR87,2669
  • В Тюмени -2..-4 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Минздрав рекомендует оставаться физически активными во время изоляции

Общество, 19:10 20 марта 2020

Минздрав России | Фото: Минздрав России

Долгое пребывание дома во время изоляции из-за коронавируса может негативно сказаться на физической форме и вызвать дополнительный стресс. Защитить здоровье помогут физические упражнения и техники расслабления, сообщает Минздрав России.

Для положительного эффекта необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю. Интенсивную и умеренную нагрузку можно чередовать. Среди физических упражнений для выполнения в домашних условиях: подъем колена к локтю, планка, приседания, боковые подъемы колена, мост и приседания со стулом.

Также не надо забывать правильно и регулярно питаться, соблюдать баланс жидкости в организме. Исключить алкоголь, заменить сахаросодержащие напитки на воду, обеспечить достаточное количество фруктов и овощей и ограничить потребление соли, сахара и жира.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# изоляция , Минздрав РФ , физкультура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:55 20.03.2020Все контактировавшие с зараженным коронавирусом тюменцем отправлены на карантин
20:43 20.03.2020Боровская птицефабрика отгружает до 2,4 миллионов яиц ежедневно
19:20 20.03.2020Второй случай заболевания коронавирусом выявлен в Тюменской области
19:10 20.03.2020Минздрав рекомендует оставаться физически активными во время изоляции