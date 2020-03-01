Минздрав рекомендует оставаться физически активными во время изоляции

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Долгое пребывание дома во время изоляции из-за коронавируса может негативно сказаться на физической форме и вызвать дополнительный стресс. Защитить здоровье помогут физические упражнения и техники расслабления, сообщает Минздрав России.

Для положительного эффекта необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю. Интенсивную и умеренную нагрузку можно чередовать. Среди физических упражнений для выполнения в домашних условиях: подъем колена к локтю, планка, приседания, боковые подъемы колена, мост и приседания со стулом.

Также не надо забывать правильно и регулярно питаться, соблюдать баланс жидкости в организме. Исключить алкоголь, заменить сахаросодержащие напитки на воду, обеспечить достаточное количество фруктов и овощей и ограничить потребление соли, сахара и жира.