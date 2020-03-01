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Тюменцы могут сообщить о подтопленных дворах в городскую администрацию

Общество, 08:34 21 марта 2020

портал "Тюмень — наш дом" | Фото: портал "Тюмень — наш дом"

Информацию о ненадлежащей уборке придомовых территорий тюменцы могут оставить на портале "Тюмень – наш дом".

Отведение воды из двора многоквартирного дома входит в обязанности управляющей компании. Если придомовая территория не входит в состав общей собственности, то за ее содержание отвечает служба заказчика по благоустройству административного округа.

Двор и придомовая территория должны быть готовы к оттепели: своевременно убран и вывезен снег, обеспечена работоспособность внутридомовых и наружных дренажей, промыты и расчищены водосточные трубы.

Органы жилищного надзора инспектируют городские объекты, и в случае выявления нарушений в содержании дворовой территории, УК может быть привлечена к административной ответственности, пишет "Мегатюмень".

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# благоустройство , уборка снега

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