Тюменцы могут сообщить о подтопленных дворах в городскую администрацию

| Фото: портал "Тюмень — наш дом" | Фото: портал "Тюмень — наш дом"

Информацию о ненадлежащей уборке придомовых территорий тюменцы могут оставить на портале "Тюмень – наш дом".

Отведение воды из двора многоквартирного дома входит в обязанности управляющей компании. Если придомовая территория не входит в состав общей собственности, то за ее содержание отвечает служба заказчика по благоустройству административного округа.

Двор и придомовая территория должны быть готовы к оттепели: своевременно убран и вывезен снег, обеспечена работоспособность внутридомовых и наружных дренажей, промыты и расчищены водосточные трубы.

Органы жилищного надзора инспектируют городские объекты, и в случае выявления нарушений в содержании дворовой территории, УК может быть привлечена к административной ответственности, пишет "Мегатюмень".