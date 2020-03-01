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Инспекторы ДПС выявили водителя автобуса без прав

Происшествия, 16:59 20 марта 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

76 нарушений ПДД водителями автобусов и маршрутных такси выявили в Тюмени инспекторы ДПС с 17 по 19 марта. В ходе мероприятия "Автобус" проверяли маршрутный транспорт и транспорт, осуществляющий перевозки не по маршруту, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Выявлены и грубые нарушения. Так, два водитель автобуса на глазах сотрудников ГИБДД проехали перекресток на красный сигнал светофора, а один сел за руль частного микроавтобуса не имея водительского удостоверения.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В четырех автобусах автоинспекторы установили технические неисправности, один из водителей превысил скорость, другой не пропустил пешехода на переходе. Многие водители автобусов и маршрутных такси не пристегиваются ремнями безопасности, а также нарушают правила пользования световыми приборами.

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# автобусы , ГИБДД Тюменской области , проверка водителей

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