В Тюменской области проводится большая работа по сохранению лесов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

364 миллиона рублей выделят на приобретение лесопожарной техники и посадочный материал в Тюменской области в 2020 году. Половина средств - из федерального бюджета.

В регионе ведется большая работа по обеспечению пожарной безопасности. На тушение лесных пожаров готовы выйти более 4 тысяч человек.

"Прошлогодний опыт показал, что нужно активизировать работу с арендаторами лесных участков и гражданами, готовыми участвовать в противопожарных мероприятиях", - подчеркнул начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов от пожаров департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев.

Кроме того, любой житель старше 18 лет может получить статус общественного инспектора, помогать вести контроль, сообщает "Тюменская область сегодня".