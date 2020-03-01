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В Тюменской области проводится большая работа по сохранению лесов

Экономика, 14:37 21 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

364 миллиона рублей выделят на приобретение лесопожарной техники и посадочный материал в Тюменской области в 2020 году. Половина средств - из федерального бюджета.

В регионе ведется большая работа по обеспечению пожарной безопасности. На тушение лесных пожаров готовы выйти более 4 тысяч человек.

"Прошлогодний опыт показал, что нужно активизировать работу с арендаторами лесных участков и гражданами, готовыми участвовать в противопожарных мероприятиях", - подчеркнул начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов от пожаров департамента лесного комплекса Тюменской области Олег Турнаев.

Кроме того, любой житель старше 18 лет может получить статус общественного инспектора, помогать вести контроль, сообщает "Тюменская область сегодня".

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# лесные пожарные , областной бюджет , охрана лесов

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