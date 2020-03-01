В тюменском хозяйстве увеличили поголовье кроликов

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В комплексе "Рощинский" увеличили поголовье кроликов до 19 тысяч. Об этом сообщил генеральный директор АКК "Рощинский" Николай Степанов.

"Была проведена большая работа, которая коснулась всего производственного комплекса. Мы провели ремонт старых клеток, которые не обновлялись с советских времён. В новом цехе модернизировали кормораздачу, реконструировали забойный цех. Сейчас занимаемся ремонтом кровли, складов, крольчатника. Большой объем работ уже проведен, но на достигнутом останавливаться не собираемся", - добавил он.

В ближайшем в хозяйстве будет модернизирован крольчатник, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.