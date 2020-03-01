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Боровская птицефабрика отгружает до 2,4 миллионов яиц ежедневно

Общество, 20:43 20 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 2,4 млн штук яиц отгружается ежедневно с птицефабрики Боровская и поставляется в магазины Тюменской области, регионов Урала и страны.

Об этом во время пресс-тура тюменским журналистам рассказал начальник яйцесортировочного цеха птицефабрики Боровская Владимир Бузрин. Он заверил жителей региона, что никакого дефицита яиц не ожидается.

"Вся работа идет в плановом режиме. Спрос на эту продукцию не повышается, тем не все яйцо продается ежедневно и это не потому, что какой-то ажиотаж, так было всегда", - подчеркнул он и добавил, что традиционно небольшое повышение спроса наблюдается в предновогодние дни и перед праздником Пасхи.

Владимир Бузрин рассказал, что в яйцесортировочном цехе яйцо получают, сортируют, фасуют, упаковывают и грузят в машины. Рабочий процесс здесь длится 12 часов.

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Любовь Голышева

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# птицефабрика Боровская , яйца

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