Боровская птицефабрика отгружает до 2,4 миллионов яиц ежедневно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 2,4 млн штук яиц отгружается ежедневно с птицефабрики Боровская и поставляется в магазины Тюменской области, регионов Урала и страны.

Об этом во время пресс-тура тюменским журналистам рассказал начальник яйцесортировочного цеха птицефабрики Боровская Владимир Бузрин. Он заверил жителей региона, что никакого дефицита яиц не ожидается.

"Вся работа идет в плановом режиме. Спрос на эту продукцию не повышается, тем не все яйцо продается ежедневно и это не потому, что какой-то ажиотаж, так было всегда", - подчеркнул он и добавил, что традиционно небольшое повышение спроса наблюдается в предновогодние дни и перед праздником Пасхи.

Владимир Бузрин рассказал, что в яйцесортировочном цехе яйцо получают, сортируют, фасуют, упаковывают и грузят в машины. Рабочий процесс здесь длится 12 часов.

Любовь Голышева