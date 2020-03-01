Тюменцам рассказали, как организовать театр теней дома

скриншот с трансляции | Фото: МТЦ "Космос" скриншот с трансляции | Фото: МТЦ "Космос"

Мастер-класс "Создаем театр теней дома" провела для тюменцев в режиме онлайн режиссер и руководитель театра теней "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова 21 марта.

"Наш театр теней преимущественно детский. Он мобильный, мы выступаем в школах, детских садах, различных центрах. В молодежном театральном центре "Космос" наши постановки проходят раз в месяц. В спектаклях задействуем сразу несколько человек, наполняем выступления живой музыкой", – поделилась она.

После небольшого приветствия Юлия Кувшинова начала рассказывать зрителям онлайн-трансляции о создании кукол. Для домашнего театра теней понадобятся фонарь или телефон с фонариком, экран.

Сначала режиссер познакомила слушателей с видами кукол для спектаклей. "Самая простая кукла – силуэтная. Ее можно вырезать из бумаги. Кукла может быть и ажурной, для этого используют кружева. Можно сделать ее подвижной: каждый элемент выполняется отдельно, затем используются специальные крепления. Кроме того, существуют цветные куклы, изготовленные из специальной прозрачной пленки", – поделилась руководитель театра теней.

Затем Юлия Кувшинова предложила тюменцам изготовить простую силуэтную куклу. Фигура вырезается из картона или плотной бумаги и крепится скотчем к карандашу. Для подвижной куклы все элементы вырезаются отдельно. Детали скрепляют брадсами – креплениями, которые продают в магазинах для рукоделия. Для этого подойдет и простая проволока. Для изготовления третьей куклы понадобилась цветная калька. "Плотная бумага дает нам просто черную тень. А полупрозрачная цветная калька может дать нам эффект цвета", – пояснила Юлия Кувшинова.

По словам режиссера, театр теней – это синтез театрального и художественного искусства. "Домашние постановки делали в XIX веке, очень много семей занимались этим. Такие спектакли можно организовывать по праздникам. Дети хорошо запоминают такие постановки, просят провести их еще раз, начинают делать выступления самостоятельно. Театр теней развивает речь и воображение", – добавила Юлия Кувшинова.

Запись мастер-класса по изготовлению кукол для домашнего театра теней можно найти в в сообществе МТЦ "Космос" во ВКонтакте.

22 марта в 10 часов 30 минут в режиме онлайн Юлия Кувшинова расскажет о создании экрана, о том, как можно играть.

Инна Пахомова