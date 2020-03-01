Творческий онлайн-марафон для школьников проходит в Исетском районе

| Фото: Исетский молодежный центр во ВКонтакте | Фото: Исетский молодежный центр во ВКонтакте

Интерактивный марафон "Весенние каникулы - Хей-хей-хей!" для школьников стартовал в Исетском районе.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист районного Дома культуры Максим Жемелинских с 23 марта каждый день в 9 часов утра в официальной группе Исетского молодежного центра в соцсети ВКонтакте будет выкладываться творческое видеозадание, которое дети могут выполнить в течение 12 часов.

"Отчет с фотографиями и видео о выполненном задании ребята будут прикреплять в комментариях к посту. Победитель интерактивного марафона получит приз – портативную колонку", - рассказал Максим Жемелинских.

Также в дни весенних каникул и карантина, действующего на территории региона с 18 марта по 10 апреля, специалисты Молодежного центра проводят онлайн-уроки. Например, мастер-класс по рисованию провела специалист центра Анна Жемелинских, за цветные карандаши, ножницы и клей для создания 3-Д рисунка черепахи взялись около 20 дошколят и младших школьников.

Ирина Кургузова