  • 22 марта 202022.03.2020воскресенье
  • USD78,0443
    EUR84,1552
  • В Тюмени -5..-7 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Творческий онлайн-марафон для школьников проходит в Исетском районе

Общество, 13:11 22 марта 2020

Исетский молодежный центр во ВКонтакте | Фото: Исетский молодежный центр во ВКонтакте

Интерактивный марафон "Весенние каникулы - Хей-хей-хей!" для школьников стартовал в Исетском районе.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист районного Дома культуры Максим Жемелинских с 23 марта каждый день в 9 часов утра в официальной группе Исетского молодежного центра в соцсети ВКонтакте будет выкладываться творческое видеозадание, которое дети могут выполнить в течение 12 часов.

"Отчет с фотографиями и видео о выполненном задании ребята будут прикреплять в комментариях к посту. Победитель интерактивного марафона получит приз – портативную колонку", - рассказал Максим Жемелинских.

Также в дни весенних каникул и карантина, действующего на территории региона с 18 марта по 10 апреля, специалисты Молодежного центра проводят онлайн-уроки. Например, мастер-класс по рисованию провела специалист центра Анна Жемелинских, за цветные карандаши, ножницы и клей для создания 3-Д рисунка черепахи взялись около 20 дошколят и младших школьников.

Ирина Кургузова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# весенние каникулы , Исетский район , творчество , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 22.03.2020Ялуторовский острог приглашает на онлайн-экскурсии и мастер-классы
14:41 22.03.2020В Тюменской области снизился уровень безработицы
13:42 22.03.2020Динар Галиев - участник программы "Начинающий фермер"
13:11 22.03.2020Творческий онлайн-марафон для школьников проходит в Исетском районе