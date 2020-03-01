Конкурс детских проектов по благоустройству проходит в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Конкурс детских проектов "За окном – родной город" стартовал на портале "Тюмень – наш дом детям", сообщает администрация Тюмени.

Участникам конкурса предлагается представить рисунок, макет, поделку или презентацию развития городской территории: сквера, парка, двора. В проекте может быть изображено: озеленение, освещение территории, установка спортивных и детских площадок, ограждений, скамеек, урн, малых архитектурных форм, оборудование автомобильных парковок, обустройство площадок для отдыха, оборудование и дорожки для роликов, скейтов.

Конкурсные работы могут быть выполнены в любом художественном стиле на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и других основах. Принимаются проекты, созданные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Участниками конкурса могут быть организованные группы детей (команды) численностью не менее 4 и не более 20 человек от 3 до 17 лет включительно. Результаты оцениваются в трех возрастных группах: среди детей до 7 лет, среди ребят от 7 до 12 лет и подростков от 13 до 17 лет. Участники должны придумать название своей команде и указать его в форме заявки на сайте до 4 мая.

От каждой группы на конкурс принимается не более двух работ. Победителя в каждой возрастной группе выберут путем закрытого голосования с 4 по 18 мая.