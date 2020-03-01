В ремонт линий наружного освещения Тобольска вложат девять миллионов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 км линий наружного освещения проложено в Тобольске в 2019 году. Около 9 млн рублей из бюджета города будет вложено в ремонт сетей наружного освещения в 2020 году, сообщает городская администрация.

Также установлено 794 светильника, из них 611 светодиодных. Как рассказал заместитель главы города Юрий Вавакин, в Тобольске применяется схема каскадного управления сетями наружного освещения.

"В прошлом году на линиях наружного освещения установлено 40 устройств для автоматического включения-отключения линий наружного освещения, заменен один километр алюминиевых проводов на самонесущие изолированные, смонтировано 1,2 километра кабельных линий освещения, заменено 1 тысяча 218 неисправных ламп, установлено 90 новых светильников, заменено три опоры освещения"-, отметил Юрий Вавакин.

Специалистами строительного контроля регулярно проводятся комиссионные обследования на предмет соответствия освещения улично-дорожной сети требованиям действующего ГОСТ. Дополнительно осмотры линий проводятся по обращениям граждан.

Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения в текущем году осуществляет ООО "Сибирско-Уральский энергетический сервис". В первом квартале выправлено 16 опор, в мкр. Левобережье смонтировано 11 опор и 13 светильников, проложено 350 метров проводов, проведена замена светильников в мкр. Строитель, закрыто лючками 132 опоры, на ул. Мира установлено четыре новые опоры и восемь светильников.

На 2020 год в бюджете предусмотрено на ремонт сетей наружного освещения около 9 млн рублей, на техническое обслуживание - 15 млн 839 тыс. рублей, на разработку проектной документации на устройство освещения в местах их отсутствия по шести улицам - 7 млн 745 тыс. рублей.

Общая протяженность линий наружного освещения в Тобольске составляет 283 км. В том числе: подземные линии – 88 км и воздушные линии – 195 км.

Юрий Вавакин добавил, что в Тобольске разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов наружного освещения на период до 2028 года.