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Флаг Областной физико-математической школы побывал на мысе Доброй Надежды

Общество, 18:16 23 марта 2020

Областная физико-математическая школа во ВКонтакте | Фото: Областная физико-математическая школа во ВКонтакте

Флаг Областной физико-математической школы побывал на мысе Игольный (самая южная точка Африки) и на мысе Доброй Надежды. Его везли с собой члены антарктической экспедиции.

"В состав экспедиции вошел отец двух учеников нашего учебного заведения Илья Новиков. По нашей просьбе он привезет пробы для научного проекта школы по созданию палинологической карты южной части Атлантики. Пробы будут переданы нам в стерильных контейнерах, мы используем их для научных изысканий: у нас есть биохимическое направление с очень серьезным техническим оснащением, с помощью сложнейших микроскопов сделаем анализ", - рассказала директор Областной физико-математической школы Наталья Фомичева.

Палинология - это раз­дел бо­та­ни­ки, который изу­чает пыль­цу и спо­ры рас­те­ний. Не­ко­­торые ис­сле­до­ва­те­ли оп­ре­де­ля­ют палинологию как нау­ку о пыль­це и спо­рах рас­те­ний, гри­бов и бак­те­рий.

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# областная физико-математическая школа , флаг

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