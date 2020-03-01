Флаг Областной физико-математической школы побывал на мысе Доброй Надежды
Флаг Областной физико-математической школы побывал на мысе Игольный (самая южная точка Африки) и на мысе Доброй Надежды. Его везли с собой члены антарктической экспедиции.
"В состав экспедиции вошел отец двух учеников нашего учебного заведения Илья Новиков. По нашей просьбе он привезет пробы для научного проекта школы по созданию палинологической карты южной части Атлантики. Пробы будут переданы нам в стерильных контейнерах, мы используем их для научных изысканий: у нас есть биохимическое направление с очень серьезным техническим оснащением, с помощью сложнейших микроскопов сделаем анализ", - рассказала директор Областной физико-математической школы Наталья Фомичева.
Палинология - это раздел ботаники, который изучает пыльцу и споры растений. Некоторые исследователи определяют палинологию как науку о пыльце и спорах растений, грибов и бактерий.