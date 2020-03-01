Руководителя организации оштрафовали в Голышманово за нарушения при добыче песка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Штраф в размере 22 тыс. рублей оплатит руководитель общества "Вертикаль" после проверки соблюдения законодательства о недрах, которую провели прокуратура Голышмановского района и департамент недропользования и экологии Тюменской области, сообщает прокуратура.

Установлено, что предприятие добывало песок, супесь и глину в месте, не предусмотренном лицензией. Кроме того, вовремя не предоставило в департамент правоустанавливающие документы на земельный участок.

Прокуратура возбудило дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 7.3 КоАП России (пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией) в отношении генерального директора.