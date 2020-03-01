Дорогу к селу Муллаши отремонтируют в 2020 году

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Ремонт дороги в с. Муллаши Тюменского района будет продолжен в 2020 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

С наступлением тепла дорожники проведут ямочный ремонт на двух участках на въезде в село. Кроме того, строители отремонтируют участок протяженностью 3 км (с 10 по 13 км) в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Контракт заключен с АО "ТОДЭП", срок окончания работ – 15 октября 2020 года.