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Дорогу к селу Муллаши отремонтируют в 2020 году

Экономика, 15:54 23 марта 2020

правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Ремонт дороги в с. Муллаши Тюменского района будет продолжен в 2020 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

С наступлением тепла дорожники проведут ямочный ремонт на двух участках на въезде в село. Кроме того, строители отремонтируют участок протяженностью 3 км (с 10 по 13 км) в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Контракт заключен с АО "ТОДЭП", срок окончания работ – 15 октября 2020 года.

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# дорожные работы , нацпроект Безопасные и качественные автомобильные дороги , ремонт дорог

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