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Три фильма покажут тюменцам в онлайн-кинотеатре "Попкорн"

Общество, 15:10 23 марта 2020

фото из группы "Победа — одна на всех. Встреча на Эльбе" во ВКонтакте скриншот с тизера-трейлера #ОднаПобеда | фото из группы "Победа — одна на всех. Встреча на Эльбе" во ВКонтакте

Онлайн-кинотеатр короткометражных фильмов "Попкорн" начнет работу 23 марта в 17 часов. Зрители увидят три киноленты, сообщает тюменский Центр развития региональный медиа и кино "Медиаполис".

В программе — два документальных "#ОднаПобеда" и "*#звездочкарешетка" и один художественный фильм — "Кассетка". Все киноленты сняты тюменцами, были высоко оценены жюри различных конкурсов и кинофестивалей.

"*#звездочкарешетка" повествует о преображении женщин из колонии. "#ОднаПобеда" был создан из сюжетов и материалов, собранных в ходе проекта "Победа одна на всех" с 2013 по 2016 год. В художественном фильме "Кассетка" показана история о том, как важно правильно направлять детей.

Посмотреть фильмы можно будет здесь.

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# кино , онлайн-кинотеатр , фильмы

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