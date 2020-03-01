Три фильма покажут тюменцам в онлайн-кинотеатре "Попкорн"
Онлайн-кинотеатр короткометражных фильмов "Попкорн" начнет работу 23 марта в 17 часов. Зрители увидят три киноленты, сообщает тюменский Центр развития региональный медиа и кино "Медиаполис".
В программе — два документальных "#ОднаПобеда" и "*#звездочкарешетка" и один художественный фильм — "Кассетка". Все киноленты сняты тюменцами, были высоко оценены жюри различных конкурсов и кинофестивалей.
"*#звездочкарешетка" повествует о преображении женщин из колонии. "#ОднаПобеда" был создан из сюжетов и материалов, собранных в ходе проекта "Победа одна на всех" с 2013 по 2016 год. В художественном фильме "Кассетка" показана история о том, как важно правильно направлять детей.
Посмотреть фильмы можно будет здесь.