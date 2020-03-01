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Три года колонии получил житель Тюменского района за метилэфедрон

Происшествия, 10:47 24 марта 2020

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив) | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области (архив)

43-летний житель Тюменского района приговорен к трем годам лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2019 года мужчина освободился из колонии, где отбывал наказание за наркопреступление. 17 февраля 2020 года в поселке Боровский к нему на одной из улиц подошли сотрудники полиции, поскольку заподозрили наличие запрещенных веществ. В ходе досмотра мужчины было обнаружено и изъято производное N-метилэфедрона массой более 1,5 гр., что уже является крупным размером.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , прокуратура , Тюменский район

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