В Тобольске ведут работы по водопонижению

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Работы в Нижнем посаде Тобольска по водопонижению продолжаются. Ведется углубление русла реки Абрамовской.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Углубление русла реки обеспечит беспрепятственное прохождение воды, обезопасит тоболяков, проживающих в этом районе, от подтопления. Прогнозы по паводку на этот год благоприятные, большой воды не ожидается. Но надо быть готовыми ко всему", - заметил глава города.

Напомним, работы по подготовке к паводку в Тобольске начались с 4 марта. Подрядная организация уже проверила задвижки на водопропускных трубах, перекачивающую насосную станцию на реке Курдюмка.

Анжела Лебедева