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Запсибкомбанк переходит на дистанционные формы обслуживания

Экономика, 11:54 24 марта 2020

ПАО Запсибкомбанк во ВКонтакте

Специально для клиентов Запсибкомбанка действуют бесплатные онлайн–сервисы, благодаря которым вы можете управлять своими финансами без посещения офиса банка, сообщает пресс-служба банка.

Всегда в доступе Интернет-Банк и мобильное приложение Запсибкомбанка: оплата счетов: коммунальные платежи, мобильная связь, интернет, налоги, штрафы и многое другое. Подробный перечень на сайте или в личном кабинете сервиса Интернет – банк; пополнение карт Запсибкомбанка: пользователи Интернет-банка и его мобильных приложений могут перевести деньги на карту Запсибкомбанка с карт других банков, при этом комиссия за пополнение отсутствует; вклады: возможность пополнения, закрытия, частичного снятия; кредиты: совершение платежей по графику или досрочно, настройка автогашения к своему кредиту.

Для корпоративных клиентов действует система "ЗапСиб iNet", которая позволяет: удаленно управлять расчетными и валютными счетами компании, зарплатным проектом; полностью контролировать банковские операции; управлять депозитами; просматривать информацию по кредитам.

Обслуживание в онлайн-сервисах Запсибкомбанка не просто удобно, но и выгодно: для физических лиц ставки по вкладу выше, а для бизнеса подключение услуги "пополнение счета в банкоматах банка" - бесплатно.

"Комфорт и безопасность обслуживания клиентов Запсибкомбанка - безусловный приоритет нашей работы, поэтому для минимизации любых возможных рисков мы рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами. Уверен, что наши онлайн-ресурсы помогут вам легко и своевременно управлять своими финансами независимо от внешних обстоятельств", - прокомментировал президент Запсибкомбанка Александр Сурин.

Проконсультируйтесь по срочным вопросам по телефону горячей линии 8-800-100-50-05 (звонок по России бесплатный).

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# Запсибкомбанк , онлайн , сервисы

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