Запсибкомбанк переходит на дистанционные формы обслуживания

ПАО Запсибкомбанк во ВКонтакте ПАО Запсибкомбанк во ВКонтакте

Специально для клиентов Запсибкомбанка действуют бесплатные онлайн–сервисы, благодаря которым вы можете управлять своими финансами без посещения офиса банка, сообщает пресс-служба банка.

Всегда в доступе Интернет-Банк и мобильное приложение Запсибкомбанка: оплата счетов: коммунальные платежи, мобильная связь, интернет, налоги, штрафы и многое другое. Подробный перечень на сайте или в личном кабинете сервиса Интернет – банк; пополнение карт Запсибкомбанка: пользователи Интернет-банка и его мобильных приложений могут перевести деньги на карту Запсибкомбанка с карт других банков, при этом комиссия за пополнение отсутствует; вклады: возможность пополнения, закрытия, частичного снятия; кредиты: совершение платежей по графику или досрочно, настройка автогашения к своему кредиту.

Для корпоративных клиентов действует система "ЗапСиб iNet", которая позволяет: удаленно управлять расчетными и валютными счетами компании, зарплатным проектом; полностью контролировать банковские операции; управлять депозитами; просматривать информацию по кредитам.

Обслуживание в онлайн-сервисах Запсибкомбанка не просто удобно, но и выгодно: для физических лиц ставки по вкладу выше, а для бизнеса подключение услуги "пополнение счета в банкоматах банка" - бесплатно.

"Комфорт и безопасность обслуживания клиентов Запсибкомбанка - безусловный приоритет нашей работы, поэтому для минимизации любых возможных рисков мы рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами. Уверен, что наши онлайн-ресурсы помогут вам легко и своевременно управлять своими финансами независимо от внешних обстоятельств", - прокомментировал президент Запсибкомбанка Александр Сурин.

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