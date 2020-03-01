Инста-шоу с российскими театральными экспертами увидят тюменцы

| Фото: театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

Инста-шоу, участниками которого станут деятели театра из разных городов России, проведет театральный центр "Космос". Прямое включение состоится 27 марта в 20 часов, сообщает учреждение.

Трансляцию проведет драматург, режиссер, сценарист, многократный лауреат конкурсов драматургии, участник международных драматургических лабораторий в Нью-Йорке Ринат Ташимов. К нему по очереди подключатся пять экспертов со всей страны. Они расскажут о себе, работе в удаленном режиме и поделятся эмоциями о текущей ситуации.

Площадкой для трансляции станет аккаунт "Космоса" в Instagram. Присоединиться к ней смогут все желающие.

"Сейчас практически всем театрам мира пришлось апробировать новый для себя формат: онлайн-контент, о котором мы и мечтать не могли, льется, как из рога изобилия. Любой кризис, любой лиминальный период в истории приводит к перенастройке всех связей, поэтому наше инста-шоу будет своеобразным включением из "горячих точек" – мест, где здесь и сейчас люди искусства придумывают новые формы коммуникации со зрителями, новые театральные форматы. Мне кажется, это интересно", – сказала театральный критик, театровед, заместитель руководителя по творческой работе Александрина Шаклеева.