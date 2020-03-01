Летний сезон тобольской экологической тропы стартует в мае

| Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения РАН

Летний сезон тобольской экологической тропы СИБУРа стартует в мае 2020 года. Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, за четыре года существования этого рекреационного объекта его гостями стали более 1 тыс. человек, проведено около 100 групповых экскурсий.

Просветительское значение и биологическую ценность экотропы подтвердили более 40 ученых-экологов, географов и ландшафтоведов из Германии, Италии, Польши, Индии, Австрии США, Эквадора и Литвы.

По словам кандидата биологических наук Елены Поповой, экскурсанты, посетившие экологическую тропу убедились в том, что рядом с крупнейшими промышленными объектами растут редкие, в том числе краснокнижные растения.

"Рекреационный объект, расположенный в полутора километрах от Тобольской промышленной площадки, показывает жителям и гостям города образец выстраивания взаимного добросердечного отношения между человеком и природной средой. Непосредственная близость одного из крупнейших в Европе нефтехимических комплексов к живой природе ничуть не мешает последней. Это доказано результатами контроля за состоянием окружающей среды в границах экологической тропы", - рассказала Елена Попова.

В 2020 году Тобольская комплексная научная станция представит на экологической тропе насыщенную программу познавательных мероприятий. В нее войдут регулярные экскурсии, экологические квесты "Знатоки природы экотропы" и "Лесной дозор", экспресс-анализы на наличие загрязняющих веществ в воздухе, почве и воздухе, дегустация напитков из целебных трав, медиа-туры для средств массовой информации, презентации об очередных флористических находках.

Экологическая тропа состоит из трех маршрутов, общей протяженностью четыре километра. Кольцевой маршрут "Нефтехимия и живая природа: экология соседства" предоставляет возможность узнать об индикаторных видах растений, животных и грибов, которые встречаются на территории вблизи Тобольской промышленной площадки. Кольцевой маршрут "Образ сибирской тайги" знакомит с многообразием видов животных и растений, характерных для подзоны южной тайги. Маршрут "Жемчужины тобольской флоры" делает акцент на редкие и охраняемые виды растений, включенных в Красную книгу Тюменской области.

Евгений Новоселов