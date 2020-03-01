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Фонд кино начал прием заявок на модернизации кинозалов

Общество, 08:45 26 марта 2020

www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

Стартовал прием заявок в Фонд кино на модернизацию кинозалов в рамках нацпроекта "Культура", сообщает Министерство культуры РФ.

Претендовать на получение субсидии могут города и поселки с численностью населения до 500 тыс. человек. Заявки на оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием принимают до 30 апреля 2020 года.

В соответствии с условиями получения средств организации кинопоказа должны установить новое оборудование и начать платный кинопоказ до 31 декабря 2020 года. Сведения о показах необходимо передавать в Единую федеральную автоматизированную систему сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кроме того, обязательными условиями получения субсидии являются пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50 % и регулярный кинопоказ не менее 100 дней в полугодие.

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# кино , кинотеатр , модернизация , субсидия

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