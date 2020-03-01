Тюменцев зовут на онлайн-кастинг для мини-сериала "Сквозь камни"

| Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Последний кастинг в мини-сериал "Сквозь камни" пройдет в режиме онлайн, сообщает тюменский Центр развития региональный медиа и кино "Медиаполис".

Принять участие в онлайн-кастинге сможет любой желающий в возрасте от 13 до 18 лет. Для этого нужно записать визитку — видео, на котором следует поздороваться, представиться (имя, фамилия, возраст), рассказать немного о себе и увлечениях, затем расслабленно посмотреть в камеру и улыбнуться. Еще нужно обязательно показать руки.

Заявки в таком формате принимаются до 29 марта. "Даже если желающие не подходят под критерии отбора для "Кастинга С", у них есть возможность отправить видео и попасть в базу актеров "КастингСервис", где тюменские кинематографисты часто ищут людей в команду для съемок своих проектов. Так что актером может стать любой желающий", — рассказал пресс-секретарь Центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис" Денис Войт.

"Кастинг С" – проект, где любой подросток 13-18 лет сможет стать актером и принять участие в съемках мини-сериала "Сквозь камни". Его создатели – центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис" и продюсерский центр "Баzа", которые с 2017 года продвигают кинематограф в городе. Они собрали команду, чтобы превратить Тюмень в огромную съемочную площадку и снять собственную картину.

Сериал "Сквозь камни" — история основанная на реальных событиях 1942 года в Керчи, когда военный гарнизон укрывал и спасал мирных жителей от армии противника в катакомбах каменоломен. Тогда под землю спустились по разным данным 17–19 тысяч человек, а на поверхность нацисты вывели семь пленных солдат. Съемки сериала планируется начать уже в мае этого года.

Узнать больше о проекте можно в группе в социальной сети во ВКонтакте.