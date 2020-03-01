Танцевальный фестиваль "Dance stars" пройдет в Тюмени

| Фото: всероссийский танцевальный фестиваль "Dance stars" во ВКонтакте | Фото: всероссийский танцевальный фестиваль "Dance stars" во ВКонтакте

К участию в ежегодном всероссийском танцевальном фестивале "Dance stars" в Тюмени приглашают любительские и профессиональные танцевальные коллективы и сольных исполнителей. Он пройдет в ДК "Железнодорожник" 11 апреля, сообщает НКО "Арт Альянс".

Ограничений по возрасту нет. Участники представят различные танцевальные направления, с номинациями фестиваля можно ознакомиться здесь. Регистрация продлится до 3 апреля. Заявки принимают по адресу Dancestars_tyumen@mail.ru.

Лауреаты конкурса получат право бесплатного участия в международном танцевальном фестивале лауреатов "Dance stars the best" в Сочи в июне 2020 года.