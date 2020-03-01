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Тюменцы стали реже болеть туберкулезом

Общество, 17:46 24 марта 2020

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Снижение заболеваемости туберкулезом отмечено в Тюменской области в 2019 году, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Так, в 2018 году на диспансерном учете в регионе состояло 2 тыс. 220 человек, в 2019 году количество больных составило 1 тыс. 865. Аналогичная ситуация складывается и в областном центре: в 2019 году число больных снизилось до 864. За два месяца 2020 года на диспансерный учет взято 138 впервые выявленных больных, их них 77 – жители Тюмени.

Одна из причин медленного снижения уровня заболеваемости - высокая распространенность заболевания среди ВИЧ-инфицированных, так как люди с патологией иммунитета наиболее подвержены риску туберкулеза. Как правило, у таких пациентов туберкулез приобретает тяжелые формы, отметили в департаменте здравоохранения.

Основными ранними методами выявления туберкулеза по-прежнему остаются у детей реакция Манту, Диаскинтест, а у взрослых – флюорография. При возникновении подозрения врач назначает углубленное исследование. Врачи напоминают, что каждый должен пройти флюорографический осмотр один раз в год.

Для успешного лечения туберкулеза требуется длительный и непрерывный прием препаратов. Необходимо четко следовать рекомендациям врача-фтизиатра и своевременно проходить контрольные обследования для формирования правильной картины динамики туберкулезного процесса.

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# туберкулез

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