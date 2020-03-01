Почтальоны могут доставить продукцию на дом

| Фото: УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

В отделениях почтовой связи Тюменской области вырос спрос на бакалейную продукцию. В частности, большой популярностью пользуются чай, кофе, печенье, крупы, консервы, макароны и бытовая химия. Почтальоны могут доставить продукцию на дом, сообщает пресс-служба регионального отделения Почты России.

"Для приобретения продуктов питания не обязательно идти в само отделение. На сегодняшний день доставка продуктов доступна во всех тюменских отделениях связи. Обычно почтальоны фиксируют потребности клиента в специальном бланке заказа и при следующем посещении приносят необходимые товары на дом. За доставку до дома доплачивать не нужно", - отметили в УФПС Тюменской области.

В первую очередь, сервис удобен пенсионерам, маломобильным группам граждан и жителям отдаленных населенных пунктов. Через почтальонов можно заказать консервы, макароны, крупы, муку, дрожжи, кондитерские изделия, чай, кофе, товары бытовой химии, канцелярские принадлежности. На ряд товаров первой необходимости, таких как растительное масло, мука, чай, крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко, установлены цены ниже, чем в магазине.

Кроме того, получить на дому можно и другие важные услуги. У работника почты, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом, можно оплатить коммунальные платежи, стационарную и сотовую связь, интернет, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховки, подписку на любимые издания.