Школьников и родителей приглашают на онлайн-проект #ПроВсе

| Фото: группа "Семья#ПроВсё" во ВКонтакте | Фото: группа "Семья#ПроВсё" во ВКонтакте

Ежедневные задания, мастер-классы и квесты ждут участников онлайн-марафона #ПроВсе, который стартовал в Тюмени 25 марта. Проходит он в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте", организатором стал региональный центр "Семья".

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" заведующий отделением инспекторов по охране детства регионального центра "Семья" Елена Анфиловьева, онлайн-проект продлится до 12 апреля, а поучаствовать в нем смогут не только школьники.

"Мы приглашаем родителей, педагогов и всех тех, кому интересно узнать о разных мелочах, которые делают нашу жизнь наполненной, содержательной и позитивной", - рассказала она.

Задания будут разбиты по темам. Так, в первую неделю марафона участников ждет интеллектуальная зарядка "Посмотри", посвященная международному дню права. Запланирован День кинопремьер, когда ребятам предложат посмотреть кинокартину и обсудить ее вместе с родителями. Пройдут также дни защиты персональных данных детей и безопасного интернет-пространства.

"Итог первой недели профилактического марафона мы проведем в виде кулинарной мастерской "Молекулярная кухня". Это вебинар, на котором ребята научатся вкусно готовить для своей семьи", - пояснила Елена Анфиловьева.

Вторую неделю проекта посвятят дням защиты от огня. Кроме того, ребята в онлайн-режиме побывают в мастерских робототехники и анимации, совершат путешествие на площадке кинофестиваля "Ноль плюс". А завершением недели станет интерактивное занятие "На пороге взросления", подготовленное психологами.

Третья неделя марафона начнется со Дня позитивной реальности. Также школьники станут участниками интернет-челленджа, посвященного Международному дню вечеринок. Далее пройдет викторина "Ребенок в правовом государстве", запланированы также День физики и химии, день, посвященный молекулярной кухне. Завершится неделя интернет-квестом академии безопасности.

"Участвуя в нашем интернет-марафоне, ребята станут не только увереннее в себе, но и самостоятельнее. Они научатся строить свой день без понуждения, лишнего контроля со стороны родителей и педагогов", - отметила Елена Анфиловьева.

Любовь Голышева