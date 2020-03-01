"Брусника" запустила онлайн-продажи квартир

| Фото: компания "Брусника" | Фото: компания "Брусника"

Понравившуюся квартиру в любом проекте "Брусники" можно купить прямо из дома и оформить сделку дистанционно. Теперь больше не нужно специально ехать в офис продаж - все просто и быстро.

На сайте brusnika.ru выложен полный каталог планировочных решений с подробным описанием и актуальными ценами, фотографии и рендеры. Это реальные квартиры, которые есть в продаже прямо сейчас. Клиент может самостоятельно изучить весь ассортимент, выбрать квартиру и забронировать понравившийся вариант через эквайринг. Бронь не слетит спустя время, а закрепится на определенный срок. Выбранную планировку никто не купит, пока она забронирована.

Кроме того, на сайте "Брусники" работает ипотечный калькулятор. Сервис поможет клиенту сориентироваться в ежемесячных платежах по ипотеке и подобрать банк с более выгодными условиями. Если выбранная планировка немного не подходит, например, хочется, чтобы окна квартиры выходили во двор, а не на улицу, специальный алгоритм посоветует аналогичные квартиры.

Если клиенту необходима дополнительная консультация, можно провести онлайн-встречу с менеджером, ипотечным брокером, специалистом по обмену квартир или юристом в любое удобное время через онлайн-календарь без предварительного звонка. Способ общения может быть любым: мессенджер, аудио- или видеозвонок. Специалисты отдела продаж предоставят всю необходимую информацию в электронном виде ー фотографии, видео, буклеты и презентации. Далее процесс сделки "Брусника" готова провести дистанционно через собственную IT-платформу ー Сделка.рф: получить ипотеку, пройти онлайн-регистрацию договора и все последующие шаги оформления.

Переход в онлайн позволит "Бруснике" увеличить охват потенциальных клиентов по городам и сделает приобретение жилья более комфортным. Компания масштабирует практику онлайн-продаж на все города присутствия.

В Тюмени онлайн-продажа квартир открыта в следующих проектах "Брусники": кварталы "Новин", "Октябрьский", "Европейский", микрорайон Видный, жилой район "Речной порт".