Прием нормативов ГТО в Тюмени приостановили до 10 апреля
| Фото: www.gto.ru
Центры тестирования ГТО закрыты до 10 апреля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.
Для предотвращения роста сезонных инфекционных заболеваний на территории областного центра с 18 марта введен режим повышенной готовности, напомнили в департаменте. В связи с этим отменены все мероприятия, в том числе, приостановлена работа центров и мест тестирования ГТО.
Информация о работе центров тестирования на апрель будет опубликована позднее.