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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Прием нормативов ГТО в Тюмени приостановили до 10 апреля

Общество, 09:49 25 марта 2020

www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Центры тестирования ГТО закрыты до 10 апреля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Для предотвращения роста сезонных инфекционных заболеваний на территории областного центра с 18 марта введен режим повышенной готовности, напомнили в департаменте. В связи с этим отменены все мероприятия, в том числе, приостановлена работа центров и мест тестирования ГТО.

Информация о работе центров тестирования на апрель будет опубликована позднее.

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# ГТО , карантин

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