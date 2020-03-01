Прием нормативов ГТО в Тюмени приостановили до 10 апреля

| Фото: www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Центры тестирования ГТО закрыты до 10 апреля, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Для предотвращения роста сезонных инфекционных заболеваний на территории областного центра с 18 марта введен режим повышенной готовности, напомнили в департаменте. В связи с этим отменены все мероприятия, в том числе, приостановлена работа центров и мест тестирования ГТО.

Информация о работе центров тестирования на апрель будет опубликована позднее.