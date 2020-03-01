Названа предварительная причина пожара на Лесобазе в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ могло стать причиной сильного пожара в ангаре на ул. Камчатской в Тюмени 25 марта. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Напомним, пожар в складском помещении на Лесобазе начался днем — сообщение о происшествии поступило в МЧС в 15 часов 42 минуты. На момент прибытия подразделений МЧС происходило горение помещения, на площади пожара 600 квадратных метров — был объявлен ранг пожара № 2. Для тушения пожара было создано пять боевых участков, работало семь звеньев газодымозащитной службы.

"На тушении огня работали 65 человек, в том числе 54 сотрудника МЧС, и 25 единиц техники. О ликвидации открытого горения объявили в 18 часов 42 минуты", — добавил Александр Зубарев.

Пострадавших и погибших нет. Дознаватели продолжают работать на месте пожара, выясняют основную причину возгорания.

Инна Пахомова