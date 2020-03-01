Заявки на конкурс "Гришинские проталины" принимают до 16 апреля

| Фото: библиотеки "Радуга" | Фото: библиотеки "Радуга"

Восьмой конкурс детского и юношеского литературного творчества "Гришинские проталины" стартовал в Тюмени, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 16 апреля включительно, принимаются произведения собственного сочинения на свободную тему в номинациях "Проза" и "Поэзия". Номинация "Школьное сочинение" посвящена Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Каждый автор может принять участие только в одной из номинаций. Принимается до пяти стихотворений от юных поэтов, не более двух произведений, написанных конкурсантом в жанре малой прозы (рассказ, эссе, новелла, сказка, легенда). Из объемного романа или повести начинающий прозаик вправе предоставить на суд жюри отрывок, содержащий не более 20 страниц. Школьное сочинение не должно превышать трех печатных страниц.

На конкурс будут допущены произведения, ранее не принимавшие в нем участие. Литературные произведения принимают только в электронном виде с пометкой "Гришинские проталины".

Главное условие участия - возраст от 8 до 18 лет. Церемония награждения победителей состоится не позднее 25 апреля 2020 года.

Цель конкурса – поддержать творческие начинания юных литературных дарований, а также формирование их художественного вкуса, совершенствование писательского мастерства.

Конкурс назван в честь известного тюменского поэта Александра Гришина, который был ведущим рубрики для молодых литераторов "Проталины" в газете "Тюменские известия".

"Присылайте свои стихи, прозу и сочинения. Лучшие из вас получат ценные призы и подарки", - рассказал заведующий библиотекой № 2 им. Александра Гришина Евгений Житарев.

Заявки и конкурсные работы можно присылать до 16 апреля на адрес электронной почты lib-2-cgbs-tyumen@yandex.ru. Уточняющие вопросы можно задать в группе "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте, а также по телефону: 25-63-59. Советы начинающим писателям и поэтам ищите в группе "Литературный лицей".