Сертификат на первенца вручили жительнице Викулово

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Первым получателем сертификат на первенца стала жительница с. Викулово Ольга Пузанова. 27 февраля 2020 года она родила сына Тимофея, сообщает пресс-служба администрации Викуловского района.

Напомним, с 12 марта вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала".

Основные его нововведения: определена новая категория граждан, получивших право на сертификат – семьи, в которых после 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Установлены размеры материнского семейного капитала для всех категорий граждан: 466 тыс. 617 рублей — для семей, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей возникло до 1 января 2020 года; 466 тыс. 617 рублей — для семей, у которых начиная с 1 января 2020 года родился (был усыновлен) первый ребенок; 616 тыс. 617 рублей — для семей, в которых в 2020 году родился (был усыновлен) второй ребенок; 616 тыс. 617 рублей — для семей, в которых начиная с 1 января 2020 г. родился (был усыновлен) третий ребенок или последующие дети и право на дополнительные меры государственной поддержки до 1 января 2020 г. не возникало.

Срок действия программы материнского капитала продлен на пять лет – до конца 2026 года.

За время действия программы материнского капитала с января 2007 года в Викуловском районе выдано более 1,2 тыс. сертификатов. Распорядились средствами, либо частью средств маткапитала, более 1 тысячи семей.