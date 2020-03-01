Тюменские айтишники — в списке официальных партнеров ВКонтакте

| Фото: "Хакатон «Харитон» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Хакатон «Харитон» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Тюменская IT-студия BlueSweater попала в список официальных партнеров ВКонтакте, сообщает Центр развития региональный медиа и кино "Медиаполис".

"Это значит, что теперь о тюменской IT-студии узнает множество компаний из России, Европы и США, у которых есть запрос на разработку приложений и сервисов на платформе. Плюсом ко всему это событие повысит уровень доверия к команде у новых клиентов", — рассказали в "Медиаполисе".

История студии BlueSweater началась в июне 2019 года, когда компания Qiwi (Топ-100 в списке Forbes) предоставила тюменской команде венчурные инвестиции в размере трех млн рублей. "Они запустили большой совместный проект. В сентябре прошлого года произошло судьбоносное знакомство с Денисом Марковым, который занимается развитием платформы VK Mini Apps, а уже с декабря студия активно ворвалась в создание мини-приложений. Сейчас команда разрабатывает приложения, игры и digital-сервисы для жизни и бизнеса. Отрасли их работы: VK Mini Apps, Mobile, GameDev и Native", — добавили в центре "Медиаполис".

Руководитель студии Иван Расторгуев активно занимается развитием IT-сообщества в Тюмени и уже провел несколько мероприятий для всех, кто увлечен программированием. Это и первый региональный VK Hackathon, и прошедший в декабре 2019 года Хакатон "Харитон", и конференция "Беспощадный российский геймдев", которые объединили кодеров, дизайнеров, сильных менеджеров, маркетологов и HR-специалистов со всей России.

"В этом месяце мы выиграли грант от Яндекса и перенесли часть наших разработок на их сервера. Одно из наших секретных приложений добралось до отметки в один миллион уникальных пользователей, а команда за 1,5 месяца стала в два раза больше. Планов очень много, но раскрывать их пока не будем", — расcказал Иван Расторгуев.