Минтруд дал рекомендации работодателям по организации удаленной занятости

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Организовать удаленные рабочие места в первую очередь людям предпенсионного возраста, пенсионного возраста, беременным женщинам, родителям с малолетними детьми и инвалидам рекомендовало работодателям Министерство труда и социальной защиты. Об этом на брифинге в Москве 24 марта сообщил министр Антон Котяков.

"Нужно сказать, что окончательно вопрос о переводе на удаленную работу должен решаться с учетом задач, которые возложены на сотрудника, и возможности их выполнять в домашних условиях. И здесь на первый план выходит оценка технической возможности организации такой работы как со стороны работодателя, так и со стороны работника", - уточнил министр.

Он подчеркнул, что переход на удаленную работу предполагает обоюдное согласие сторон на организацию такого рабочего процесса. Работодателю необходимо издать приказ о временном переводе работников на удаленную работу и ознакомить их с ним.

Заработная плата при удаленной занятости при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, должна остаться без изменений, напомнил Антон Котяков.