Более трех тысяч человек станут участниками проекта "Сибирские дивизии"

| Фото: центр "Аванпост" (архив) | Фото: центр "Аванпост" (архив)

Более трех тысяч человек станут участниками военно-исторического проекта "Сибирские дивизии". Он будет реализован в Тюмени, Тюменском, Казанском, Викуловском районах и Заводоуковском городском округе.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель автономной некоммерческой организации тюменского областного объединения "Честь имею" Игорь Ревякин.

Проект "Сибирские дивизии" был представлен авторами на конкурс СО НКО в региональный департамент культуры 18 марта. По итогам заседания комиссия одобрила проект, на его реализацию будет направлено 550 тыс. рублей.

"Мы представили проект, посвященный сибирским дивизиям в годы Великой Отечественной войны. Проект разноплановый, рассчитанный на детей младшего, школьного возраста и подростков. Формы работы – литературно-музыкальная гостиная, настольные игры, проведение экскурсий. Сроки реализации с апреля по декабрь 2020 года", - рассказал Игорь Ревякин.

Более 30 добровольцев окажут организации помощь в проведении цикла мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди помощников – воспитанники центра "Аванпост", волонтеры Победы, юнармейцы.

По словам Игоря Ревякина, на субсидию, выигранную по итогам конкурса, они закупят оборудование для музея, создадут флаги сибирских дивизий, памятные сувениры, подготовят передвижную экспозицию для фестиваля "Димитриевская суббота".

Опыт привлечения бюджетных средств у патриотического объединения есть – она выигрывала конкурсы регионального департамента социального развития и департамента культуры.

Добавим, конкурс для НКО региональный департамент культуры проводит в рамках реализации национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева