В России внедряются дополнительные меры по поддержке граждан и борьбе с коронавирусом

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Владимир Путин выступил с обращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель - жизнь и здоровье граждан, пишет РИА Новости.

Глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя (с 28 марта по 5 апреля)объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.

Основные тезисы выступления президента:

В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.

Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.

Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.

Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.

В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.

Президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.

Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.

Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.

Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.