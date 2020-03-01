В России внедряются дополнительные меры по поддержке граждан и борьбе с коронавирусом
Владимир Путин выступил с обращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель - жизнь и здоровье граждан, пишет РИА Новости.
Глава государства выступил за перенос даты голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя (с 28 марта по 5 апреля)объявляется нерабочей с сохранением заработной платы.
Основные тезисы выступления президента:
В ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок.
Все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая.
Выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц.
Пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ.
В случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам.
Президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии.
Мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации.
Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%.
Проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.