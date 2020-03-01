Участники проекта "Птичий дом" из Зиновской школы смастерят скворечники

| фото национального парка "Таганай" | фото национального парка "Таганай"

Грант на реализацию проекта "Птичий дом" получил ученик Зиновской школы Ислом Джабаров на конкурсе проектов "Творить добро просто" среди лидеров добровольческого движения Тюменской области, сообщает администрация Ялуторовского района.

Свою идею десятиклассник реализовал вместе руководителем, педагогом Галиной Пирковой.

"Проблема сохранения природы остается всегда актуальной. Помочь ее решить могут не только взрослые, но и мы - школьники. Одно из доступных мероприятий с высоким природоохранным эффектом, которое может быть реализовано - самостоятельное изготовление скворечников с помощью учителя по технологии. Нужно создать места, куда могли бы прилетать птицы и кормиться", - говорится в работе старшеклассника.

Вместе с учителями и другими школьниками Ислом изучил принцип изготовления скворечника, посмотрел видеофильмы. Группа добровольцев готова притупить к практической реализации проекта – изготовлению 20 домиков для птиц. Как только школьники выйдут с дистанционного обучения, старшеклассники приступят к работе.