Проект "Большие гастроли" представит прямые трансляции и видеозаписи спектаклей

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Онлайн-проект "Большие гастроли", в рамках которого проведут прямые трансляции и показы видеозаписей спектаклей из разных уголков России, запускает федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, сообщает Министерство культуры РФ.

"Большие гастроли – онлайн" будут работать в режиме "стриминга" — в формате потокового вещания "здесь и сейчас".

"В это непростое для всех театров время, когда залы закрыты для зрителей, крупнейшая театральная программа "Большие гастроли" продолжает свою миссию – выравнивание уровня доступности культуры и развитие театрального дела по всей стране. В рамках старта "Домашнего сезона" Минкультуры РФ мы организуем информационную поддержку театральным онлайн-проектам, а также уделим особое внимание региональным театрам, чтобы лучшее, что создано этими театральными коллективами, "пришло в каждый дом"", – отметила генеральный директор федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

Она отметила, что благодаря онлайн-вещанию этих спектаклей зрителей будет больше, чем когда-либо раньше.

В течение марта, апреля и мая включение стриминг-вещания "Больших гастролей – онлайн" будет проходить на сайте, youtube-канале, во всех социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров. Записи трансляций будут переданы на портал культура.рф.

Для любого желающего на сайте большиегастроли.рф в разделе "Online" в открытом доступе представят трансляции видеозаписей спектаклей, предоставленных эксклюзивно театрами-участниками программы "Большие гастроли", интернет-трансляции, анонсы онлайн-проектов региональных и ведущих театров, ссылки на архивы и ресурсы для онлайн-просмотров спектаклей отечественных и зарубежных театров.