ФК "Тюмень" завершил тренировочный сбор в Турции

| Фото: fckamaz.ru | Фото: fckamaz.ru

Футболисты "Тюмени" завершили учебно-тренировочный сбор в Анталье, сообщает пресс-служба клуба.

В Турции сибиряки работали последние две недели. Изначально команда должна была сыграть в Кубке ПФЛ. Предполагалось, что каждый из восьми российских коллективов проведет на этом турнире четыре матча. Однако профессиональная футбольная лига в последний момент решила не проводить эти соревнования.

В итоге "Тюмень" провела два контрольных матча против лидеров группы "Урал-Приволжье" ПФЛ. Сначала сибиряки сыграли вничью с "КАМАЗом" из Набережных Челнов - 2:2, а затем обыграли "Челябинск" - 2:1.

Теперь футболисты и тренерский состав разъедутся по домам для самостоятельной подготовки. Дата продолжения футбольного сезона в России до сих пор неизвестна.