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Общественный транспорт Тюмени перейдет на график выходного дня

Общество, 15:08 27 марта 2020

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Общественный транспорт Тюмени с 28 марта по 5 апреля будет работать по графику выходного дня, сообщает городская администрация.

Такой режим предусматривает больший интервал движения и, как следствие, меньше единиц транспорта на линии и задействованных сотрудников. По этому же графику автобусы работали в новогодние праздники – с 1 по 8 января.

Городские парковки будут работать в штатном режиме.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание", в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Уточнить интересующую информацию можно также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# автобусы , расписание

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