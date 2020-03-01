Общественный транспорт Тюмени перейдет на график выходного дня

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Общественный транспорт Тюмени с 28 марта по 5 апреля будет работать по графику выходного дня, сообщает городская администрация.

Такой режим предусматривает больший интервал движения и, как следствие, меньше единиц транспорта на линии и задействованных сотрудников. По этому же графику автобусы работали в новогодние праздники – с 1 по 8 января.

Городские парковки будут работать в штатном режиме.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание", в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт". Уточнить интересующую информацию можно также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.