Апрель на Урале будет значительно теплее, заверили синоптики

| Фото: www.meteoinfo.ru | Фото: www.meteoinfo.ru

Средняя месячная температура выше нормы ожидается в апреле на большей части Уральского федерального округа. Прогноз температуры и осадков в стране с апреля по сентябрь представил Росгидрометцентр.

В мае температурный фон ожидается около и чуть выше нормы, месячное количество осадков больше нормы может выпасть на северо-востоке округа.

В июне температура в среднем по стране, в том числе и в Тюменской области, будет около и чуть выше нормы, а вот в северных автономных округах тюменского региона месяц предполагается значительно теплее обычного. На юге УФО синоптики прогнозируют избыток осадков.

Температура июля практически повсеместно будет чуть выше нормы, но в восточных регионах европейской части России и в западной части Сибири она окажется ниже нормы. На карте прогнозов отмечено, что на западе Уральского федерального округа предполагаются осадки.

Август на территории большей части страны не будет отличаться от многолетней нормы, в том числе и в УФО, на северо-востоке округа может наблюдаться дефицит осадков.

Сентябрь в России по температуре и количеству осадков будет в среднем около нормы.

Ирина Кургузова