Школьники Тюменской области продолжат обучаться дистанционно
Школьники Тюменской области продолжат обучаться дистанционно после весенних каникул. Четвертая четверть начинается 6 апреля, но домашние задания ученики будут получать через Интернет, подобный формат уже был отработан в период актированных дней.
Для большего удобства процесса учителя продолжают находить новые подходы, используя различные электронные сервисы и площадки. О том, как организован процесс дистанционного обучения, рассказала преподаватель математики тюменской школы № 17 Татьяна Истишева.
"Во время каникул я занималась разработкой дистанционных процессов для учащихся выпускных классов. Поскольку это серьезная ответственность, я опробовала различные варианты, в том числе, на платформе Учи.ру, - рассказала она. - Есть задания для учеников от начальных до одиннадцатых классов, задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Дети могут выполнять их самостоятельно и отправлять мне. На это дается день-два".
Кроме того, учитель самостоятельно создала канал на сервисе YouTube. По ее словам, сложности возникают только при проверке выполненных заданий, поскольку школьники присылают их через разные мессенджеры. Выход был найден в виде платформы Google Classroom, которая позволяет работать с большим числом учеников одновременно по любым предметам.
"Ребятам нравится применение цифровых решений, они с удовольствием дают мне советы и подсказки по настройке различных ресурсов", - добавила Татьяна Истишева.
Глава областного департамента образования и науки Алексей Райдер отметил, что хотя семей, не имеющих дома техники, необходимой для дистанционного обучения, невелико, этот вопрос не остался без внимания. По его словам, в таких случаях предусмотрена выдача во временное пользование школьного компьютерного оборудования.
"В школах такие семьи знают, их сегодня единицы даже в сельской местности, им будет предоставлена техника, естественно, с обязательством возврата", - сообщил он.
Кроме того, Алексей Райдер обратил внимание на то, что постановлением губернатора Тюменской области общеобразовательным учреждениям предписано обеспечить выдачу продуктовых наборов детям, обеспеченных гарантиями льготного бесплатного питания.
"Это, в первую очередь, ребята из неблагополучных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал Алексей Райдер. - Вопрос приобретения школами продуктов более длительного хранения будет отработан в ближайшие дни. Единократная выдача наборов будет организована с 6 апреля. Состав набора будет согласован с Роспотребнадзором, возможно, в него будут включены крупы и предусмотренные СанПином копченые колбасы".
Николай Ступников