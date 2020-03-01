Школьники Тюменской области продолжат обучаться дистанционно

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменской области продолжат обучаться дистанционно после весенних каникул. Четвертая четверть начинается 6 апреля, но домашние задания ученики будут получать через Интернет, подобный формат уже был отработан в период актированных дней.

Для большего удобства процесса учителя продолжают находить новые подходы, используя различные электронные сервисы и площадки. О том, как организован процесс дистанционного обучения, рассказала преподаватель математики тюменской школы № 17 Татьяна Истишева.

"Во время каникул я занималась разработкой дистанционных процессов для учащихся выпускных классов. Поскольку это серьезная ответственность, я опробовала различные варианты, в том числе, на платформе Учи.ру, - рассказала она. - Есть задания для учеников от начальных до одиннадцатых классов, задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Дети могут выполнять их самостоятельно и отправлять мне. На это дается день-два".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Кроме того, учитель самостоятельно создала канал на сервисе YouTube. По ее словам, сложности возникают только при проверке выполненных заданий, поскольку школьники присылают их через разные мессенджеры. Выход был найден в виде платформы Google Classroom, которая позволяет работать с большим числом учеников одновременно по любым предметам.

"Ребятам нравится применение цифровых решений, они с удовольствием дают мне советы и подсказки по настройке различных ресурсов", - добавила Татьяна Истишева.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Глава областного департамента образования и науки Алексей Райдер отметил, что хотя семей, не имеющих дома техники, необходимой для дистанционного обучения, невелико, этот вопрос не остался без внимания. По его словам, в таких случаях предусмотрена выдача во временное пользование школьного компьютерного оборудования.

"В школах такие семьи знают, их сегодня единицы даже в сельской местности, им будет предоставлена техника, естественно, с обязательством возврата", - сообщил он.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Кроме того, Алексей Райдер обратил внимание на то, что постановлением губернатора Тюменской области общеобразовательным учреждениям предписано обеспечить выдачу продуктовых наборов детям, обеспеченных гарантиями льготного бесплатного питания.

"Это, в первую очередь, ребята из неблагополучных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал Алексей Райдер. - Вопрос приобретения школами продуктов более длительного хранения будет отработан в ближайшие дни. Единократная выдача наборов будет организована с 6 апреля. Состав набора будет согласован с Роспотребнадзором, возможно, в него будут включены крупы и предусмотренные СанПином копченые колбасы".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников