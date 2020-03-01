Общественный транспорт Тобольска перейдет на новый режим работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт Тобольска будет работать по графику выходного дня с 28 марта по 5 апреля, сообщает городская администрация.

Такой режим предусматривает большой интервал движения, также меньше единиц транспорта на линии и задействованных сотрудников. Так, городской транспорт работает в новогодние праздники.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте ПАТП. Точное время прибытия транспорта можно увидеть в разделе "Маршруты на карте онлайн". Уточнить всю интересующую информацию можно по бесплатному номеру телефона - 8(3456) 25-26-37, доб.2110.