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Общественный транспорт Тобольска перейдет на новый режим работы

Общество, 17:53 27 марта 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт Тобольска будет работать по графику выходного дня с 28 марта по 5 апреля, сообщает городская администрация.

Такой режим предусматривает большой интервал движения, также меньше единиц транспорта на линии и задействованных сотрудников. Так, городской транспорт работает в новогодние праздники.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте ПАТП. Точное время прибытия транспорта можно увидеть в разделе "Маршруты на карте онлайн". Уточнить всю интересующую информацию можно по бесплатному номеру телефона - 8(3456) 25-26-37, доб.2110.

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# Тобольск , Тобольское ПАТП

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