Приставы помогли пострадавшему в ДТП получить компенсацию

| Фото: ФССП России во "Вконтакте" | Фото: ФССП России во "Вконтакте"

Тюменский пристав помог возместить жителю Свердловской области моральный вред, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Уралец пострадал в результате ДТП, произошедшего в конце 2019 года на трассе Тюмень - Екатеринбург. У мужчины были зафиксированы травмы головы и позвоночника. Обвиняемый в аварии водитель-тюменец свою вину полностью признал и в суде выплатил пострадавшему 50 тыс. рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 300 тыс. рублей компенсации морального вреда. Тюменец не спешил с исполнением решения суда. Но позже на счете у него появилась необходимая сумма и пристав списал ее в счет погашения долга.