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Разрешение на охоту ямальцам выдадут дистанционно

Общество, 09:08 30 марта 2020

www.yanao.ru

Прием заявлений охотников, желающих принять участие в распределении разрешений на добычу лося и бурого медведя в сезон охоты с 1 августа 2020 до 1 августа 2021 г. пройдет в режиме онлайн с 1 по 30 апреля, сообщает правительство ЯНАО.

Заполнить заявление в электронной форме можно на сайте, либо направить заявления заказным почтовым отправлением через почтовое отделение ФГУП "Почта России". Все поступающие заявления будут регистрироваться в установленном порядке.

В профильном ведомстве напомнили, что охотник вправе подать только одно заявление на распределение разрешений на добычу каждого вида лимитируемых охотничьих ресурсов.

Информацию о поступлении заявлений и можно будет получить у специалистов департамента по телефону: 8-34922-99382 (доб. 621, 619), а также на официальном сайте, перейдя по ссылке: https://dprr.yanao.ru/activity/3743/, где также можно подробно ознакомиться с условиями участия в распределении разрешений.

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# онлайн , охота , разрешение

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