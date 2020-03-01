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Второй этап "Кубка Короны" пройдет в формате квиза

Общество, 13:51 27 марта 2020

"Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Интеллектуальное движение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Второй этап онлайн-турнира "Кубок Короны" стартует 27 марта в 17 часов, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Второй этап пройдет в формате квиза. "Будет 15 вопросов с тремя вариантами ответов. Квиз сделан на платформе myquiz.ru. Для игры нужно обязательно авторизоваться через социальную сеть ВКонтакте и войти в комнату. Код для входа: 051944", — рассказали в Интеллектуальном движении Тюменской области.

Игру будут транслировать по ссылке. Для удобства организаторы советуют смотреть онлайн-трансляцию с одного устройства и отвечать онлайн с другого.

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# интеллектуальное движение , турнир

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